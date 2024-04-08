Женщина пострадала при пожаре на производстве клея в Дзержинске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Дзержинске женщина пострадала во время пожара на производстве, передает NN.RU со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел в компании «Хома» при заводе «Пластик».

По информации журналистов, огонь охватил 400 кв. м на третьем этаже здания на Игумновском шоссе. Уточняется, что возгорание произошло на территории цеха по производству клея. Всего с завода эвакуировали более 100 человек.

Над заводом видны клубы дыма. Издание «Время Н» уточняет, что пожару присвоен второй ранг. Это означает, что на место вызвана помощь из других подразделений МЧС для ликвидации возгорания.

Пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара № 2. Сейчас горит третий этаж здания, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что жительницу Читы с двумя маленькими детьми спасли из горящей квартиры. Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Ползунова. Возгорание ликвидировали на площади 150 квадратных метров. Женщину с детьми двух и шести лет спустили вниз по трехколенной лестнице. К тушению пожара привлекали 22 огнеборца и шесть единиц техники. Причины возгорания пока не установлены.