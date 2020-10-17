За сутки в России скончались 185 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5535d1f8-1116-11eb-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за последние 24 часа умерли 185 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 от 18 октября.

Днём ранее от коронавируса умерли 279 пациентов.

В Москве за 24 часа от инфекции скончались 52 пациента, в Подмосковье — 8. В Санкт-Петербурге жертвами коронавируса стали 15 человек.

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 24 187 жителей России.

Как ранее писал NEWS.ru, за сутки в России было зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом, 4610 из которых — в Москве. Из российских больниц выписались 5377 госпитализированных с COVID-19.