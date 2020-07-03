Наступил второй месяц лета, значит, в самом разгаре сезон ягод. На рынках продаётся клубника, крыжовник, жимолость, вишня и черешня. Врачи предупреждают — употребление в пищу некоторых из них могжет привести к негативным последствиям для здоровья. Например, садовая клубника является серьёзным аллергеном, при этом польза её плодов для здоровья сомнительна. NEWS.ru узнал у врачей, какие ягоды стоит употреблять этим летом.

Садовая земляника (её принято называть клубникой. — NEWS.ru) гораздо чаще других ягод вызывает аллергические реакции. Основной её аллерген — Fra a1, сообщил в беседе с NEWS.ru главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. Самое распространённое проявление негативной реакции организма — опухание губ, языка, век или горла. Также возникает сыпь и покраснение кожи. Такая реакция встречается примерно у 3% населения.

Аллергия чаще всего возникает именно на садовую землянику. В ней больше белковых компонентов, которые являются антигенами для нашего организма. В дикой ягоде этих веществ гораздо меньше. Виктор Тутельян главный внештатный диетолог Минздрава России главный внештатный диетолог Минздрава России

Ещё один минус клубники — она является одной из самых бедных на питательные вещества ягодой. В плодах растения хоть и содержится достаточное количество клетчатки и витамина С, но других полезных витаминов и микроэлементов представлено мало, сообщил в беседе NEWS.ru врач-диетолог Евгений Арзамасцев. Самой полезной же, по его мнению, является жимолость.

Жимолость — весьма редкая и недооценённая ягода — содержит органические кислоты, витамины В1, В2, С, А, Р, калий, кальций, фосфор, магний, йод, алюминий, натрий, марганец, медь, железо. Она укрепляет иммунную систему, оказывает противовоспалительное действие. Евгений Арзамасцев врач-диетолог врач-диетолог

Также, по мнению врача, весьма полезными ягодами считаются черника и голубика. Они содержат природные антиоксиданты. Не отстают от них вишня и черешня. Они обе содержат ретинол, аскорбиновую, фолиевую и никотиновую кислоты, витамин Е, несколько витаминов группы В, фосфор и железо.

Диетолог Евгений Арзамасцев советует есть ягоды в сочетании с другой пищей. Полезнее всего они окажутся в тандеме с овощами, фруктами, молочными продуктами и кашами. А вот с жирным мясом ягоды врач есть не советует.

В ягодах содержится много сахара, в сочетании с высокобелковым продуктом это может ухудшить пищеварение. В желудочно-кишечном тракте будут возникать бродильные процессы, пища будет перевариваться плохо, — сообщил эксперт.

Диетологи рекомендуют употреблять в пищу все сладкие ягоды в первой половине дня, так как у них содержится достаточное количество сахаров. Их потребление на ночь может спровоцировать лишний вес.

Mario Aurich via www.imago-image/Global Look Press

Как выбрать ягоды и не отравиться

Ягода может растерять свои полезные свойства из-за неправильного хранения и неверной транспортировки. Гендиректор Ягодного союза Ирина Козий рассказала NEWS.ru, как отличить качественные плоды от подпорченного суррогата.

Клубнику, малину, голубику и другие ягоды без косточки нужно класть именно в ту упаковку, в которой они будут продаваться. Если продукцию высыпали из ящика на прилавок или переложили в пакет, её лучше не брать, считают эксперты. Кроме того, тара, в которой продаётся ягода, не должна быть слишком объёмной. Идеальная расфасовка — 200-250 грамм. Особенно это касается хрупкой малины, которую легко превратить в кашу.

Ягода с косточками (вишня, черешня) — более крепкая и может продаваться россыпью в больших ящиках. Но важно обращать внимание на её внешний вид.

Качественная ягода не должна быть повреждена. На ней не будет проколов и царапин. Именно в них размножаются вредоносные микроорганизмы, которые могут вызвать отравление. Также не стоит брать продукт, если часть ягод заплесневела. Споры плесени распространяются очень быстро и на соседние плоды. Ирина Козий гендиректор информационного агентства Fruitnews гендиректор информационного агентства Fruitnews

Ещё один показатель свежести ягод — состояние веточки, на которой они растут. Если она зелёная, значит, плоды свежие. Если «хвосток» сухой и завядший, значит, они уже начали терять свои свойства.

Цвет ягоды является «визитной карточкой» её сорта и может быть разным, сообщила Козий. Если цвет плодов в одной упаковке значительно различается, это должно насторожить потребителя. Это означает, что часть из них собрали недозрелыми и они «дошли до кондиции» во время транспортировки. Такие эксперименты не лучшим образом влияют на вкус.