«Выделяют COVID-19 с фекалиями»: Дети дольше взрослых заразны коронавирусом

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Дети могут дольше, чем взрослые, оставаться источником коронавирусной инфекции и заражать других. Об этом 22 апреля заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции. Мне попалась очень интересная работа, что, уходя из верхних дыхательных путей, дети продолжают выделять вирус с фекалиями. То есть возможна реализация фекально-орального пути передачи, — цитирует ТАСС эксперта.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус у детей проявляет себя немного по-другому, чем у взрослых. О специфических симптомах рассказала врач-инфекционист, профессор Университетского колледжа Дублина Карина Батлер. Она рассказал, что дети, как правило, переносят коронавирус легче, однако есть и другие симптомы. В частности, у детей может встречаться насморк и желудочно-кишечные расстройства, такие как диарея и рвота. Кроме того, родители должны насторожиться, если у ребёнка наблюдается затруднённое дыхание, значительное снижение физической активности, вялость и существенное снижение употребления воды.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.