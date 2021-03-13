Всё это блажь: медик высмеял миф о салате из огурцов и помидоров

https://static.news.ru/photo/d43e4bf4-8495-11eb-a448-96000091f725_660.jpg Фото: digifoodstock.com/CTK/Global Look Press

Диетолог и доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал, надо ли верить в популярный миф об вреде сочетания огурцов и помидоров в салате. Эксперт напомнил, что в течение дня люди съедают много разных блюд, остающиеся в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) часами или сутками.

С одной стороны, в Сети часто пишут, что подобная смесь лишит организм витаминов и микроэлементов, необходимые человеку, поэтому стоит предпочесть раздельное питание. С другой — якобы нельзя есть огурцы с помидорами, потому что такой салат плохо влияет на почки и печень.

И вот вы съедаете, а там всё равно всё это смешивается. Поэтому блажь это. Можно есть всё, но желательно питаться теми продуктами, которые растут над землёй, — рассказал врач на своём YouTube-канале.

Кроме того, он посоветовал перед приёмом пищи съедать немного отрубей, представляющих из себя оболочку зерна, и запить их водой. По его словам, таким образом можно избежать переедания.

Ранее Ковальков рассказал, как можно достаточно быстро похудеть без особых усилий. По словам медика, для этого необходимо просто заняться ходьбой. Тем не менее и тут есть свои нюансы. Во время физической активности сердце должно биться с определённой частотой. Именно она и говорит о том, что идёт процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир.

Как писал NEWS.ru, диетолог Мария Малышева развенчала самые популярные мифы о похудении. Медик отметила, что голодание, специальные препараты и огромное количество выпиваемой воды только усугубят ситуацию. Диетолог также подчеркнула, что не нужно исключать из рациона продукты, содержащие жир.