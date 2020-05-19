20 мая отмечается Всемирный день травматолога. К этому врачу первичного звена обращаются с ожогами, порезами, переломами. В период карантина резко возросло количество «дачных» травм, говорят медики этого профиля. Люди коротают дни на приусадебных участках и бывают неосторожны. Глубокие порезы острыми предметами и травмы из-за падения со стремянки — с этими и подобными жалобами травматологи сталкиваются в последнее время.

С апреля этого года примерно на 50% выросло количество пациентов с так называемыми открытыми ранами (с повреждением кожных покровов). Большинство из них получено на дачных участках, во время ремонта или облагораживания территории, такие данные в беседе с NEWS.ru привела врач-травматолог Светлана Горецкая. По информации медика, чаще всего наши соотечественники травмируются гвоздями или шурупами или наступают босой ногой на грабли.

Vikki Grant/moodboard/Global Look Press

Главная опасность колотых ран — это инфекции с последующим воспалительным процессом. Поэтому важно в максимально короткие сроки правильно обработать рану, для этого необходимо обратиться в медицинское учреждение. В противном случае можно остаться без конечности. Светлана Горецкая врач-травматолог врач-травматолог

Некоторые дачники рискуют лишиться ноги или руки по другой причине. Врач-травматолог Сергей Савченко выделил ещё один вид повреждения, с которым часто приходят к нему в кабинет в последнее время. Это попадание конечностей в крутящиеся механизмы — культиваторы, газонокосилки, миксеры или кофемолки. Последние два чаще травмируют тех, кто находится дома и проводит кулинарные эксперименты.

Даже если человек лишился конечности, современные технологии позволяют «пришить» её обратно и даже полностью восстановить двигательную функцию. Чем меньше её размер, тем выше шанс на восстановление.

Чем дальше оторванная конечность находится от позвоночника, тем больше вероятность, что её функция восстановится. Например, полностью возродить оторванную по локоть руку будет сложно, а палец — гораздо легче. Главное правило — доставлять конечность в медицинское учреждение во льду и в короткие сроки. Сергей Савченко врач-травматолог врач-травматолог

Ещё одна распространённая «дачная» травма может быть получена из-за падения с высоты. Люди занимаются строительством и ремонтом и иногда не могут удержать равновесие. Таких пациентов в период карантина стало больше, сообщил в беседе с NEWS.ru врач — травматолог-ортопед Артур Саакян. Особенно такие повреждения часто получают люди в возрасте, потому что с годами кости становятся более хрупкими.

Christine Langer-Püschel / CHROM/Global Look Press

Самые распространённые травмы у пожилых — это перелом лучевой кости и шейки бедра. У людей старше 70 лет это такая травматологическая эпидемия. Особенно рискуют те, кто страдает остеопорозом (снижение плотности костей. — NEWS.ru). Артур Саакян врач-травматолог врач-травматолог

Такие травмы могут быть опасны не только для здоровья, но и для жизни пациента, сообщает врач. Например, после перелома шейки бедра в первый год умирает половина людей, сообщает Саакян. Такая патология может привести к обострению сопутствующих заболеваний, а также способствовать развитию тромбоэмболии. Это закупорка кровеносного сосуда сгустком крови, которая чревата нарушением кровообращения в тканях. В 25% случаев она вызывает смерть, а в 50% — глубокую инвалидность.

Ещё одна причина гибели людей с переломом шейки бедра — застойная пневмония, которая развивается у пожилых из-за долгого пребывания в положении «лёжа». Вылечить её не всегда возможно. Травматолог обращает внимание: чем раньше после перелома будет проведена операция по замене сустава, тем больше шансов у человека на полное восстановление.

Некоторые виды травм россияне с началом самоизоляции, напротив, стали получать реже. Так, врачи отмечают сокращение числа пострадавших в автомобильных авариях, упавших с велосипедов и самокатов. Люди меньше передвигаются по городу и не так часто попадают в неприятности на дорогах.