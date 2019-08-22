https://static.news.ru/photo/47c94906-c477-11e9-a0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Dongshan/Xinhua/Global Look Press

Медики рекомендуют почаще есть хурму, богатую витаминами и микроэлементами. Употребление этой ягоды помогает избавиться от авитаминоза, цинги, укрепить иммунную систему и снизить хрупкость сосудов.

Хурма имеет в два раза больше необходимых веществ, чем одно яблоко. Благодаря содержанию в ней витамина А, она эффективна при профилактике рака. Магний снижает риск образования камней в почках.

Врачи отмечают, что содержащиеся в хурме антиоксиданты позволяют поддерживать кожу в тонусе. Она позволяет быстрее выводить излишки воды из организма. При этом её гликемический индекс довольно низкий. Это говорит о том, что уровень глюкозы в крови не повышается, уточняет Медикфорум .

Медики отмечают, что ягода эффективно помогает снять усталость. Кроме того, при болях в горле врачи рекомендуют пить раствор сока хурмы с тёплой водой.

News.ru писал, что грушу признали лучшим летним фруктом, способствующим похудению. Диетологи отметили её за низкокалорийность: 100 грамм плода содержат всего 57 калорий.