Доктора раскрыли подробности новомодного похудения с помощью «лёгкого» сыра. Это низкокалорийный продукт, который отличается большим содержанием кальция и поэтому очень полезен, особенно женщинам.
Об этом рассказал врач-терапевт Валентин Короткий в программе «Естественный отбор» на
Но стоит помнить, что любая диета предусматривает норму, заметила терапевт Марина Астафьева. И если съесть за раз два килограмма сыра — пусть даже лёгкого, то ни о какой диете не может идти и речи. Врачи советуют в качестве оптимального варианта употреблять по 50 граммов сыра в день.
Врачи советуют не пренебрегать высокожирными сырами, так как жиры жизненно необходимы подросткам — для формирования половых гормонов, спортсменам, тем, кто занимается тяжёлым физическим трудом. И тут сыр — самый лучший продукт в качестве источника жиров. Главное — чтобы он был качественным и безопасным.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты назвали опасные добавки, которые производители добавляют в сыр. Их дозировка предусмотрена регламентом, но в совокупности они могут нанести серьёзный вред организму.
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