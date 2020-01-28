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Доктора раскрыли подробности новомодного похудения с помощью «лёгкого» сыра. Это низкокалорийный продукт, который отличается большим содержанием кальция и поэтому очень полезен, особенно женщинам.

Об этом рассказал врач-терапевт Валентин Короткий в программе «Естественный отбор» на ТВЦ . Однако, не стоит заблуждаться насчёт «лёгкого» сыра: по сути, речь идёт об одном и том же продукте только с разной категорией жирности. «Лёгкий» сыр как раз является низкожирным, в нём больше молочных смесей, а, значит, и кальция.

Но стоит помнить, что любая диета предусматривает норму, заметила терапевт Марина Астафьева. И если съесть за раз два килограмма сыра — пусть даже лёгкого, то ни о какой диете не может идти и речи. Врачи советуют в качестве оптимального варианта употреблять по 50 граммов сыра в день.

Врачи советуют не пренебрегать высокожирными сырами, так как жиры жизненно необходимы подросткам — для формирования половых гормонов, спортсменам, тем, кто занимается тяжёлым физическим трудом. И тут сыр — самый лучший продукт в качестве источника жиров. Главное — чтобы он был качественным и безопасным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты назвали опасные добавки, которые производители добавляют в сыр. Их дозировка предусмотрена регламентом, но в совокупности они могут нанести серьёзный вред организму.