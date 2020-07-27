Как сообщили на днях в Минздраве, в России растёт число потребителей никотиносодержащей продукции — их становится больше за счёт некурящих людей. Однако, как выяснил NEWS.ru, в стране увеличились продажи средств, предназначенных для избавления от вредной привычки. По словам экспертов, спрос вырос из-за стремления людей укрепить здоровье во время пандемии коронавируса. Какому количеству людей удаётся вылечить зависимость с помощью никотиновых лекарств и пластырей, выяснял NEWS.ru.

В первом полугодии жители страны купили 2,24 млн упаковок препаратов от никотиновой зависимости. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (2,16 млн). Вместе с тем ещё больше увеличился объём денег, потраченных россиянами на такие покупки — с 1,93 млрд до 2,12 млрд рублей, или на 9,3%. С такими данными компании DSM Group, занимающейся исследованием фармацевтического рынка, ознакомился NEWS.ru.

Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Хоть и незначительный, но рост продаж лекарств для избавления от никотиновой зависимости говорит о том, что среди россиян выросло желание бросить курить, отметил в беседе с NEWS.ru заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии Олег Кутушев.

Это связано, скорее всего, с тем, что сейчас, в условиях COVID-19, люди всерьёз забеспокоились о своём здоровье. Потому что те, кто переносит эту инфекцию тяжело — это, как правило, люди с респираторными заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями. И это, наверное, послужило дополнительным фактором для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, а также от тех тяжёлых соматических заболеваний, которые эту зависимость сопровождают. Олег Кутушев заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии заведующий Центром профилактики и лечения табакокурения и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии

Эксперт рассказал, что в России есть четыре популярных средства, которые предназначены для лечения никотиновой зависимости. Это трансдермальные пластыри, жевательные резинки, таблетки и спреи. Все эти товары доказали свою эффективность и безопасность. Они призваны помочь курильщику избавиться от табакокурения — сделать это с помощью собственных волевых качеств бывает трудно.

Так или иначе эффективность препаратов зависит от того, правильно ли их применяют и подбирают дозировку. Последняя должна соответствовать количеству потребляемого вещества в сигаретах. Например, если курильщик выкуривает пачку сигарет в день, он потребляет 20 мг никотина. Таким образом, для лечения ему потребуется десять жевательных резинок с дозой никотина 2 мг.

Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Случаются и рецидивы, например, если неправильно была подобрана доза или человек раньше времени отказался от лечения.

В то же время у каждого средства есть свои плюсы и минусы. Так, удобство трансдермального пластыря состоит в том, что его приклеивают к коже один раз в день. Однако концентрация никотина в крови будет колебаться: от низкой к высокой и наоборот.

В целом использовать средства для избавления от никотиновой зависимости рекомендуется в течение трёх месяцев с последующим снижением дозировки под наблюдением врача.

Стоит отметить, что, как у любого препарата, у таких средств есть и противопоказания. К их применению с осторожностью нужно подходить при наличии сердечно-сосудистых расстройств, онкологии и аллергических заболеваний. Тогда как детям до 18 лет и беременным женщинам их использовать вовсе запрещено.

К тому же нужно учитывать, что порой у бывшего курильщика появляется зависимость уже от самих препаратов. Например, от трансдермальных пластырей — он наклеивает их в течение нескольких лет.

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Самостоятельно бросить курить удаётся лишь 5–7% людей, тогда как использование препаратов с никотином увеличивает эту долю вдвое — до 15%, заключил Кутушев.

Подтолкнуть к отказу от курения может не только забота о своём здоровье, но и об имидже. Образ курящего человека так или иначе ассоциируется с неуспешностью, рассказала NEWS.ru психолог Анна Хныкина.

Когда он понимает, что неприятен, что-то надо делать. Курящий человек — это образ неуспешного человека. Зависимого, несчастного, который позволяет себе некрасивые слабости. Чувствует себя изгоем, что где-то надо ныкаться, где-то в уголке стоять. Анна Хныкина психолог психолог

В Минздраве отметили, что стоит отказаться от помещений для курения, а также от рекламы табачной и схожей продукции.