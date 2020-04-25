Врачи рассказали, кто чаще умирает из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/fb056ae8-8724-11ea-97eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ke Hao/XinHua/Global Look Press

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями умирают от коронавируса в десять раз чаще, чем здоровые. К такому выводу пришли специалисты Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Исследование коллег прокомментировал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Угроза тяжёлых форм COVID-19 и риск летального исхода повышены у людей с определёнными хроническими заболеваниями, — сообщил KP.RU специалист.

Врачам не удаётся спасти каждого десятого пациента с ишемической болезнью сердца, аритмией и атеросклерозом — их смертность составляет 10,5%. Для людей с гипертонией, которая ещё не поразила сердце и сосуды, шансы выжить выше, среди них умирает 6% заразившихся коронавирусом.

Онкологические больные, заразившиеся COVID-19, выживают чаще, чем гипертоники. При этом врачи отмечают, что при некоторых видах рака выжить при коронавирусной инфекции нет практически никаких шансов.

Диабет часто повреждает сосуды, поэтому пациенты с ним попадают в двойную группу риска при заражении коронавирусом.

Ранее известный теледоктор Александр Мясников сравнил количество погибших от известных человечеству инфекций и коронавируса. По его словам, COVID-19 убил уже 195 тысяч человек по всему миру и число смертей только растёт. Для сравнения: жертв столбняка (89 тысяч) и кори (140 тысяч) в год намного меньше. 650 тысяч человек в год умирают от гепатита Б, от ротавируса скончались 800 тысяч человек, а от пневмококка — 2–2,5 млн. 1,5 млн человек ежегодно умирают от туберкулёза, от 650 тысяч до 1 млн гибнут от осложнений гриппа. Однако Мясников подчеркнул, что от всех этих заболеваний есть вакцины, чего нельзя сказать о коронавирусе.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,8 млн человек, погибли свыше 197 тысяч, выздоровели более 789 тысяч.

В России на 25 апреля общее число инфицированных достигло 74 588 (+5966 за последние сутки), 6250 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умер 681 человек (+66 за последние сутки). В Москве 39 509 (+2612 за последние сутки) заболевших, 3047 выздоровели, 366 умерли.