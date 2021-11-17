Врачи рассказали, кому не стоит есть имбирь

Имбирь противопоказан при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах, не рекомендуется пациентам с гастритом, язвой и другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и смертельно опасен для людей с гепатитом и циррозом печени. Об этом рассказали врачи Ольга Шарапова и Ксения Пустовая, сообщают «Вести Подмосковья».

Нельзя употреблять имбирь при ишемической болезни сердца, инсультах и инфарктах. Также он не рекомендуется людям с гастритом, язвой и другими проблемами желудка и кишечника. Имбирь категорически противопоказан тем, у кого подтвержден гепатит и цирроз печени. Для этих пациентов он смертельно опасен, — заверила главврач ГКБ имени Виноградова Ольга Шарапова.

Нутрициолог Ксения Пустовая добавила к словам коллеги, что от имбиря стоит воздержаться беременным, аллергикам, а также тем, кто страдает от повышенного давления и заболеваний крови. Тем не менее медики отметили, что имбирь помогает организму бороться с вирусами и активизирует иммунитет, а также способствует ускорению метаболизма и может разогнать кровь в тазу при женских болях. Также он крайне эффективен при простудных заболеваниях: имбирь облегчает симптомы болезни и способствует выздоровлению.

Ранее россиянам посоветовали измельчить лимон с корнем имбиря для укрепления иммунитета. В эту смесь стоит добавить мёд и съедать по столовой ложке в день, запивая водой.