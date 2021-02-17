Врачи рассказали, как защититься от простуды при замёрзших ногах

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Промокшие на улице или просто замёрзшие ноги могут ослабить иммунитет и стать причиной простудного заболевания, особенно в холодную погоду. Терапевт Татьяна Романенко поделилась советами, как защитить свой организм в такой неприятной ситуации.

Если ноги замёрзли или промокли, нужно как можно скорее попасть в тепло и сменить мокрую обувь на сухую, а также надеть тёплые носки, — рассказала медик в интервью «Mосква 24».

Также она порекомендовала прогреть не только ноги, но и весь организм, выпив, к примеру, порцию чая или другого горячего напитка.

Дальше всё будет зависеть от того, насколько совершенна ваша иммунная система. Если её репутация не подмочена, то вы сможете справиться с этой проблемой и выйти из неё без последствий, — указала специалист.

Другой терапевт, Людмила Лапа, добавила, что хорошей профилактикой простудных заболеваний может стать иммунный душ, которой способствует согреванию и помогает иммунитету противостоять болезням.

Мы становимся в ванну и отогреваем всё тело водой температурой 37 градусов. Начинаем греть с ног, затем руки, доходим до головы. Греемся до тех пор, пока на лбу не выступит пот. После этого растираемся тёплым полотенцем, одеваемся в тёплое, — описала врач.

После такого душа можно также сделать массаж стоп и растереть ноги согревающей мазью.

Как ранее писал NEWS.ru, главный иммунолог-аллерголог Ростовской области, директор НИИ клинической иммунологии, заслуженный врач РФ профессор Людмила Сизякина назвала признаки ослабленного иммунитета. По её словам, сбой в работе иммунной системы проявляется клинической картиной. Например, если человек регулярно болеет респираторно-вирусными инфекциями или сталкивается с обострением хронических заболеваний.