В России быстрыми темпами растёт рынок биологически активных добавок. Жители страны покупают их в надежде помочь организму в борьбе с заболеваниями, чтобы поддержать иммунитет или улучшить работу тех или иных органов. Однако реальная эффективность БАДов ставится под сомнение врачами. Более того, последствия приёма препаратов трудно предсказать, и они могут проявиться не сразу. К тому же, порой у людей формируется психологическая зависимость от добавок.

За первые четыре месяца 2020 года в России продали 113,6 млн упаковок биологически активных добавок. Это на 11,3% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Тогда как в денежном эквиваленте рост составил ещё больше — 31,1% (25,1 млрд рублей). Об этом говорится в материалах компании DSM Group, которая занимается исследованием фармацевтического рынка.

В отличие от традиционных препаратов воздействие БАДов на организм человека непредсказуемо, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа. Они могут представлять из себя какие-либо вытяжки или экстракты растений.

У БАДов проверяется только токсичность воздействия на человека, а другие воздействия — нет. Хотя это чужеродный белок, если это вытяжка. Это какое-то химическое соединение. Потому что любые препараты, содержащие травы любого вида, неизвестно, что поддержат. Это говорит о бесконтрольном употреблении большого количества химических препаратов неизвестного содержания. Неизвестно, какие последствия будут через год, два или три. Людмила Лапа терапевт терапевт

Значительный вред организму способны нанести добавки, которые позиционируются как восстанавливающие иммунитет, подчеркнула терапевт. Кроме того, одна из главных опасностей употребления БАДов — отказ от традиционной терапии, отметила врач. По её словам, если болезнь таким образом будет запущена, потом привести человека в нормальное состояние труднее. Некоторые даже рискуют стать инвалидами.

Кроме того, не стоит просто так принимать БАДы в виде витаминов и минералов: устранить их избыток в организме труднее, чем дефицит. Кроме того, отдельным людям они противопоказаны. Это касается в том числе добавки в виде рыбьего жира.

Накопление различных веществ в человеке может приводить к токсическому поражению органов, добавила Лапа. Приём витаминов нужно осуществлять только по назначению врача.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приём БАДов как ритуал

Порой у людей возникает психологическая зависимость от приёма биологически активных добавок. В основном это личности, которые в целом склонны к зависимостям. Как правило, они тревожны или страдают обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). Употребление таких средств даёт им чувство защищённости, и они боятся прекратить пить таблетки, рассказал NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Они боятся, что, если прекратят приём тех или иных препаратов, у них могут наступить некоторые ухудшения. Точно также люди с ОКР могут десять раз проверять, выключили ли они свет, переступать через трещины на асфальте, придавая им какую-то особую значимость. Человек придумывает себе ритуалы, с помощью которых чувствует себя более комфортно и безопасно. Кто-то переступает через трещины, а кто-то принимает БАДы. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Он добавил, что тревожные люди в целом внушаемы. И когда им кто-то убедительно рассказывает о пользе добавки, они склонны верить этому.

Какие БАДы покупают россияне

В 2019 году в России продали 323,7 млн упаковок биологически активных добавок на сумму 63,4 млрд рублей. По сравнению с 2018-м объём реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном объёме.

Чаще всего россияне приобретают биологически активные добавки, действующие на состояние организма в целом. Доля продаж таких средств в 2019 году составила 30,8% в рублях.

Вместе с тем, значительной популярностью пользуются добавки, влияющие на пищеварительную (21,2%), репродуктивную (10,1%) и центральную нервную (10%) системы.

Замыкают пятёрку средства для поддержки сердечно-сосудистой системы (4,5%).

Стоит отметить, что наибольший прирост продаж в 2019 году наблюдался у БАДов для иммунной системы (62,1% в сравнении с 2018 годом) и добавок для применения при заболеваниях костной системы (49,3%).