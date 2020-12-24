Врачи рассказали, чем похмелье опасно для переболевших COVID-19

Новогоднюю ночь сложно представить себе без игристого на столе, однако временами праздничное застолье оборачивается печальными последствиями. Головная боль, тошнота, слабость — всё это симптомы алкогольного отравления. Оно может спровоцировать обострение серьёзных заболеваний. Состояние похмелья может быть особенно опасно для тех, кто недавно перенёс COVID-19. NEWS.ru выяснил у экспертов, как пить, чтобы не оказаться в разгар праздников на больничной койке.

В профессиональном языке медиков не существует понятия «похмелье». Утреннее недомогание после застолья они называют «интоксикационный синдром». Он бывает разной степени тяжести. При лёгкой человек испытывает небольшую слабость и головную боль, потерю аппетита, при тяжёлой — появляется рвота и лихорадка.

Похмелья даже в лёгкой степени особенно следует опасаться людям, которые недавно переболели коронавирусом, пояснил NEWS.ru врач-психиатр Игорь Лазарев. СОVID-19 способствует тромбообразованию — это прижизненное формирование внутри сосудов свёртков крови, препятствующих её свободному току по кровеносной системе.

Интоксикационный синдром запускает такой же патологический процесс. В результате возрастает вероятность отрыва тромба. Блуждая по кровяному руслу, он может попасть в сердце или закупорить просвет сосуда жизненно важного органа. Это грозит тяжёлой инвалидностью или смертью. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог

Похмелье может вызвать обострение хронических заболеваний, сообщил в беседе с NEWS.ru врач — психиатр-нарколог Алексей Магалиф. В первую очередь под ударом оказываются пищеварительная и сердечно-сосудистая системы. Из-за раздражающего действия спиртного на стенки органов происходит обострение гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Elena Sikorskaya/Russian Look

Алкоголь повышает давление и ускоряет сердечный ритм, поэтому у сердечников возникает опасность гипертонического криза — тяжёлой формы проявления артериальной гипертензии. Его основные симптомы — головная боль, одышка, боли в груди. Если вовремя не оказать помощь, то такое состояние может привести к летальному исходу.

Обострение заболеваний нервной системы — ещё одна опасность похмелья. У больных эпилепсией на фоне алкогольного отравления может начаться припадок. Людям с неврологическими расстройствами спиртные напитки вообще противопоказаны.

Чтобы утреннее похмелье не застигло врасплох, врачи рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, перед застольем необходимо выспаться, во-вторых — плотно поесть. Также нельзя смешивать алкогольные напитки. Токсические вещества в разных жидкостях отличаются друг от друга, и эффект может быть непредсказуемым.

Во время застолья необходимо выдерживать паузу между тостами не менее 30 минут, сообщает Игорь Лазарев. Нужно время для того, чтобы печень переработала дозу алкоголя и началось выведение этилового спирта из организма.

Если за праздничным столом человек всё-таки выпил лишнее, есть несколько способов облегчить его состояние. В первую очередь следует пить больше минеральной воды с содержанием электролитов — калия, натрия и магния, отметил доктор Лазарев. Также эффективны овощные рассолы — капустный, огуречный, томатный. В их составе также содержатся нужные вещества.

Интоксикационный синдром часто сопровождается отёками. Распространённая ошибка — приём диуретиков для выведения лишней жидкости. Это верный путь в кардиологическую реанимацию.

Мочегонные выводят калий из организма. Его уровень и так снижен из-за приёма алкоголя. Калий «отвечает» за работу сердца. Резкий дефицит этого электролита может вызвать тяжёлую аритмию, — отметил Лазарев.

Многодневный приём диуретиков может обернуться абстинентным синдромом. Это состояние характерно для людей, у которых уже сформировалась алкогольная зависимость. Помимо стандартных симптомов интоксикации, появляются потливость, дрожание рук, учащается сердцебиение, нарушается координация движений, возникает расстройство сна и ухудшение настроения. В редких случаях — белая горячка. Врачи предупреждают — это угрожающее жизни состояние требует терапии в условиях стационара. Самолечение же может обернуться летальным исходом.