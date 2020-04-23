Врачи расширили список симптомов коронавируса

https://static.news.ru/photo/b1c9de62-8626-11ea-b1f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты американского центра по контролю и профилактике заболеваний расширили список симптомов COVID-19.

В инструкции, опубликованной на сайте организации, изначально говорилось о трёх основных симптомах инфекции — высокой температуре, кашле и одышке. Позже в перечень добавили головную боль, чувство усталости, озноб, боли в мышцах и горле, а также потерю обоняния.

Кроме того, указываются четыре состояния, которые требуют безотлагательной медицинской помощи — непрекращающаяся боль в груди, затруднённое дыхание, спутанность сознания и цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек).

Ранее NEWS.ru писал, что американские медики и учёные назвали посинение пальцев ног симптомом заражения коронавирусной инфекцией, который проявляется даже у больных без респираторных проблем. Исследователи медицинской школы Университета Пенсильвании предложили считать «коронавирусные пальцы» первым признаком инфицирования. Как установили учёные, поражения синего или пурпурного цвета появляются в первые дни после заражения и остаются на пальцах ног в течение семи-десяти дней. Соавтор исследования Эббинг Лаутенбах объяснил симптом локальной воспалительной реакцией или следствием закупорки кровеносных сосудов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,7 млн человек, погибли свыше 190 тысяч, выздоровели более 743 тысяч.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек выздоровели (+677 за последние сутки), умерли 615 человек (+60 за последние сутки). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 выздоровели, 325 умерли.