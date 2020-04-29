Врачи назвали пять схожих с коронавирусом симптомов тревоги

Одышка. Людям обычно требуется несколько минут, чтобы успокоиться и стабилизировать свое дыхание. По словам доктора Джарвис, паническую атаку легче победить, если вы сосредоточитесь на том, как дышите. Лучше всего втягивать воздух животом. Если получилось — у вас не коронавирус.

Проблемы с пищеварением. Диарея, запоры и боли в животе тоже являются симптомами COVID-19. Стресс влияет на взаимосвязь мозга с нервными клетками кишечника. При этом китайские исследователи выявили, что у некоторых пациентов, госпитализированных в Ухани с коронавирусом, наблюдались также диарея, рвота и боль в животе. Но это не основные симптомы. Им сопутствуют сухой кашель и высокая температура. Поэтому, если вы испытываете только проблемы с пищеварением, вряд ли это будет коронавирусная инфекция.