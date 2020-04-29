Врачи назвали пять схожих с коронавирусом симптомов тревоги

https://static.news.ru/photo/06181d34-8a38-11ea-80c0-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Медики из Великобритании предупредили о том, что тревожное расстройство по некоторым своим симптомам очень похоже на COVID-19. Об этом сообщила доктор Сара Джарвис, клинический директор Patientaccess.com.
Симптомы тревожности и приступов паники — чувство одышки, усиленное сердцебиение, головокружение и т. д. — иногда встречаются и при Covid-19, — цитирует врача «Экспресс газета».
При этом Джарвис отметила, что в отличие от коронавируса, симптомы тревоги могут пропадать или вовсе исчезать, если пациент может справиться с эмоциями.
В число общих симптомов входят:
Одышка. Людям обычно требуется несколько минут, чтобы успокоиться и стабилизировать свое дыхание. По словам доктора Джарвис, паническую атаку легче победить, если вы сосредоточитесь на том, как дышите. Лучше всего втягивать воздух животом. Если получилось — у вас не коронавирус.
Проблемы с пищеварением. Диарея, запоры и боли в животе тоже являются симптомами COVID-19. Стресс влияет на взаимосвязь мозга с нервными клетками кишечника. При этом китайские исследователи выявили, что у некоторых пациентов, госпитализированных в Ухани с коронавирусом, наблюдались также диарея, рвота и боль в животе. Но это не основные симптомы. Им сопутствуют сухой кашель и высокая температура. Поэтому, если вы испытываете только проблемы с пищеварением, вряд ли это будет коронавирусная инфекция.
Сильное сердцебиение. «Бешеное сердце», как его называют врачи, является классическим признаком тревоги. Вместе с тем учащенное сердцебиение также может указывать на коронавирус — об этом предупреждает консультант британской Национальной службы здравоохранения Асиф Мунаф. Однако, если вам удалось успокоить разбушевавшееся сердце и частота его сокращений снижается, то у вас не коронавирус.
Боль в мышцах. Напряжённые мышцы и боль — классическая реакция на стресс. Однако, некоторые пациенты с COVID-19 жалуются на боль во всём теле. И таких — 15%. При коронавирусе боль в мышцах сопровождается кашлем, температурой и другими симптомами.
Ощущение жара. Также может быть симптомом тревоги, так как у человека выделяется адреналин, который и вызывает такие ощущения. Если попытки успокоиться не приводят к успеху, а температура достигает 37,7 градуса — это действительно может быть признаком коронавируса.
Как писал NEWS.ru, ранее учёные из Малайзии сообщили об агрессивной мутации COVID-19.