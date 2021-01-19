Врачи назвали продукт, предотвращающий рак и продлевающий жизнь

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Британские врачи назвали продукт, который помогает предотвратить развитие онкологических заболеваний в организме, а также продлить жизнь. Им оказался многим знакомый цитрусовый плод с горьковато-кислым вкусом.

Диетологи Джульетт Келлоу и Сары Брюэр рассказали, что грейпфрут содержит в себе множество полезных веществ, в том числе и ликопин. Это вещество является натуральным антиоксидантом. Его свойства помогают бороться со старением клеток, а также предотвращают развитие злокачественных опухолей.

Так, ликопин в грейпфруте служит профилактическим средством для рака простаты, толстой кишки и лёгких. Ликопин действует, подавляя рост и процесс дифференцирования в раковых клетках.

Кроме того, специалисты указывают, что во время исследования факторов развития гипертонии, болезней сердца и сосудов у пациентов наблюдалась нехватка именно этого антиоксиданта. Таким образом, вещество помогает бороться не только со старением организма, но и с некоторыми болезнями. В связи с этим людям пожилого возраста рекомендуется употреблять грейпфрут в пищу.

Также исследователи указывают на тот факт, что в грейпфруте содержится большое количество витамина С. Он помогает бороться с респираторными заболеваниями и поддерживать иммунитет. Также он способствует уменьшению количества «плохого холестерина» в организме, передаёт Express.

Ранее NEWS.ru писал, что какао-бобы содержат микромолекулярные соединения, которые называются флавонолы. Их употребление улучшает когнитивные функции головного мозга. Об этом по итогам проведённого исследования сообщили учёные из Великобритании и США.

Флавонолы содержатся не только в какао, но и во многих фруктах и овощах. Употребление продуктов с этими соединениями оказывает благотворное воздействие как на мозг, так и на работу сердечно-сосудистой системы.