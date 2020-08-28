Инфекции и потеря аппетита: врачи назвали ранние признаки детского рака

В России растёт число случаев заболеваемости детей злокачественными новообразованиями. При этом, утверждают эксперты, часто маленькие пациенты попадают на приём к врачу слишком поздно. На ситуации сказывается и невысокое качество системы оказания профильной медицинской помощи: она заточена на экономию денег, не говоря об отсутствии современных онкоклиник во многих регионах страны. Однако картина должна улучшиться в ближайшие годы: на борьбу с онкологическими заболеваниями государство выделило почти триллион рублей в прошлом году. Какие виды рака чаще всего встречаются у детей и какие его признаки могут быть на ранней стадии, выяснял NEWS.ru.

За последние пять лет дети в России стали чаще диагностировать рак у детей. Так, в 2019 году онкологию обнаружили у 27 896 из них, тогда как в 2014 году — у 21 217. Тенденция к росту заметна также, если смотреть на данные 2018 года, когда злокачественные новообразования выявили у 26 955 несовершеннолетних.

Отмечается, что больше всего онкологических болезней в прошлом году диагностировали у детей в Москве — 2229, Московской области — 1182, Санкт-Петербурге — 1031, Краснодарском крае — 997 и Свердловской области — 893.

Тогда как меньше всего таких случаев было в Чукотском и в Ненецком автономных округах — 9 и 12, в Магаданской области — 16, в Калмыкии — 35 и в Республике Алтай — 39.

Рост показателей по заболеваемости детей онкологией обусловлен улучшающейся диагностикой таких недугов, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Вместе с тем на борьбу с раком власти выделили триллион рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Кроме того, в стране запустили ещё один проект, касающийся развития детского здравоохранения.

Станислав Красильников/ТАСС

Приняты решения сейчас, и они бюджетно обеспечены — химиотерапия за счёт государства. Протонная терапия введена. И многие другие высокотехнологичные методы диагностики и лечения погружены и отдельно оплачиваются тоже за счёт федерального бюджета. И мы в рамках комитетской работы и нацпроектов тоже этим занимаемся и отрабатываем сейчас концепцию так называемых межрегиональных центров специализированной помощи детям, в том числе онкологической помощи. Понимая, что не каждый субъект может взять создание какого-то центра. Он просто не потянет его по количеству больных. Дмитрий Морозов председатель комитета Госдумы по охране здоровья председатель комитета Госдумы по охране здоровья

Он добавил, что 90% случаев онкологии у детей излечимы. Поэтому государство попросту обязано достичь в этой области максимальных результатов.

Локализация онкологии у детей зависит от возраста. Тем не менее, чаще всего встречается рак кроветворной системы и лейкозы, рассказал NEWS.ru главный врач Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва Дмитрий Литвинов.

У детей младшего возраста на втором месте по распространённости находятся нейробластомы и опухоли головного мозга. Тогда как у более старших на первый план могут выходить саркомы и онкология костей, опухоли ЦНС.

Судя по опыту врачей и имеющейся статистике, больные онкологией дети попадают на приём к врачу в более поздних стадиях, чем это могло бы произойти. Например, приходят в третьей стадии, когда можно было бы обратиться во второй.

При этом на ситуации с заболеваемостью детей раком в стране сказывается поздняя диагностика, сложная маршрутизация пациентов и неравномерный уровень здравоохранения в регионах. В некоторых из них онкологическая помощь настолько не развита, что детей направляют сразу в учреждения федерального уровня, добавил Литвинов.

В нашей стране качественные, современные, на уровне 21 века учреждения посчитать можно по пальцам двух рук. Регионов у нас под сто. Когда это все поймут, в том числе и те люди, которые должны выделять деньги на это, тогда у нас произойдёт качественный скачок. Для того, чтобы вылечить детский рак, современная наука знает очень много. Многих пациентов, если не сказать — подавляющее большинство, можно вылечить при соблюдении современных технологий. Дмитрий Литвинов главный врач Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва главный врач Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачёва

У детской онкологии на ранних стадиях есть ряд признаков, отметил врач. Они не универсальны, тем не менее, при раке часто встречаются такие его признаки как потеря ребёнком сил и интереса к играм, плохой аппетит.

Игорь Зарембо/РИА Новости

На втором месте — всё, что сопутствует опухолям, а именно — инфекции. Если ребёнок вдруг заболел какой-то инфекцией, это, к сожалению, может быть, не обязательно — проявление основного онкологического процесса. Всё равно нужно рано идти к врачу и надо, чтобы этот врач был квалифицированным и имел возможность достаточно быстро провести квалифицированный диагностический поиск для исключения онкологических заболеваний, — пояснил он.

По его словам, пока условия в стране не помогают ранней диагностике рака у детей: система обязательного медицинского страхования заточена на экономию денег. Тогда как ранняя диагностика должна быть избыточной. Например, оперативно проводиться с помощью высокотехнологичных средств.

Стоит отметить, что медики будут поощряться за выявление онкологии во время диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Об этом говорится в приказе Минздрава, который вступил в силу 21 августа. За каждый впервые выявленный случай онкологии будет выплачиваться 1000 рублей. Одну половину из этой суммы будет получать медик, организовавший профосмотр и диспансеризацию (кроме руководителей медорганизации), вторую — медики, назначившие диагностическое исследование, либо наблюдающие пациента по результатам профосмотра. Деньги будут выплачиваться, если диагноз подтвердится при дальнейших исследованиях.