Врач назвал кровоподтеки на коже следствием онкологии Онколог Франк заявил, что кровоподтеки на коже могут быть признаком рака

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Академик РАН, онколог Георгий Франк сообщил в беседе с NEWS.ru, что кровоподтеки на коже могут сигнализировать о развивающемся раке. По его словам, такое проявление онкологии связано с тем, что во время болезни могут нарушаться функции тромбоцитов. Поэтому врач рекомендовал при обнаружении кровоподтеков обратиться к специалисту.

Если на теле появляются непонятно откуда взявшиеся кровоподтеки, пятна, то это может быть признаком того, что развивается злокачественная опухоль. В таком случае нарушаются функции тромбоцитов, что может приводить к подобным симптомам, — рассказал Франк.

Онколог добавил, что тот же самый вывод можно сделать и при появлении разного рода кровяных выделений: из носа, горла, в моче или кале. Поэтому Франк порекомендовал обязательно проверяться при любом подозрении.

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