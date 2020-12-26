Врач выделил особенности британской мутации коронавируса

https://static.news.ru/photo/ecf10122-477e-11eb-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Global Look Press

Новый штамм коронавируса, выявленный на территории Великобритании, имеет повышенную заразность, она распространяется гораздо быстрее, а сама болезнь раньше даёт о себе знать и протекает стремительнее, считает врач Сергей Нурисламов.

Он отметил, что у ряда заболевших температура появлялась уже на следующий день после заражения, и так же рано проявлялись другие характерные для COVID-19 симптомы. По словам эксперта, это свидетельствует о том, что вирус вырождается.

Чем медленнее накапливаются симптомы, чем дольше формируются гипертермические реакции и повышается температура, тем тяжелее будут осложнения, в том числе и пневмония, — приводит слова эксперта газета «Взгляд».

При этом из-за повышенной заразности нового штамма контролировать его распространение стало намного сложнее, к тому же заражению новой формой инфекции более подвержены молодёжь и дети, которые считались более стойкой социальной группой в случае с классическим COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четыре случая заражения новым штаммом COVID-19, ранее обнаруженным в Великобритании, выявили в Мадриде. Кроме того, британская мутация подозревается ещё в трёх случаях на территории Испании.

Первые случаи заражения распространившейся в Великобритании разновидностью коронавируса выявлены в Японии и Франции. Все заражённые недавно вернулись из Великобритании. Японских пациентов после выявления у них этой разновидности коронавируса поместили на карантин. Сейчас власти выяснят, кто контактировал с ними в последнее время. Власти Японии объявили о закрытии границ для всех стран с 28 декабря по 31 января.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили британские медики. После этого Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что мутировавший вариант COVID-19 распространяется быстрее и требует от населения ещё большей осторожности. Несмотря на то что новый штамм коронавирусной инфекции, судя по предварительным оценкам, может быть заразнее на 70%, это ещё не значит, что он опаснее, утверждают специалисты.