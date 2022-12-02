Врач УЗД назвал симптомы разрыва селезенки Врач УЗД Семенчук: разрыв селезенки проявляется потерей ориентации в пространстве, бледностью и тошнотой

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Разрыв селезенки — тяжелейшая травма, проявляющаяся потерей ориентации в пространстве, тревожностью, тошнотой и сильными болями в левом подреберье, рассказал NEWS.ru врач УЗД Дмитрий Семенчук. Медик отметил, что данное повреждение чаще всего является следствием падений, ушибов, избиений, а также поединков представителей различных единоборств.

Эксперт добавил, что при подозрении на разрыв селезенки пострадавшего необходимо положить на спину, обеспечить покой, так как любой лишнее или резкое движение провоцирует усиление внутреннего кровотечения.

Селезенку может разорвать один сильный удар, что называется, по ребрам, в корпус или после неудачного падения, ушиба. Потерпевшего необходимо положить на спину, но без резких движений, чтобы не усугубить внутреннее кровотечение. Далее, слева, под грудиной, надавите кулаком и оставайтесь в таком положении до приезда медиков. Для минимизации кровопотери — приложите лед, если есть, замороженное мясо, любой ледяной предмет к месту боли, — подчеркнул Семенчук.

Собеседник напомнил, что селезенка — один из важнейших компонентов иммунной системы, первым распознающий бактерии, инфекции, отвечающий также за выработку антител к ним.

Ранее хирург Сергей Белых рассказал NEWS.ru, что геморрой провоцируют ряд вредных привычек: злоупотребление алкоголем, чрезмерные физические нагрузки, малоподвижный образ жизни, лишний вес, а также генетическая предрасположенность. Медик отметил, что недуг также развивается на фоне курения, запоров и стрессов. Эксперт добавил, что на 100% предотвратить возникновение данной проблемы практически невозможно.