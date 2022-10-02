Врач-сомнолог рассказала, как бороться со стрессом и бессонницей Сомнолог Сурненкова рассказала, что от бессонницы помогает душ

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Стрессовое состояние у человека негативно влияет на качество его сна. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова. По ее словам, в такой ситуации нарушается баланс между фазами быстрого и медленного сна, учащаются пробуждения.

Одним из проявлений стресса являются усиленные эпизоды вздрагиваний при засыпании, снижение воспоминаний о снах, повышение порога пробуждений. А в некоторых случаях стресс влияет на содержание и интенсивность сновидений, — пояснила врач.

Для того, чтобы исправить ситуацию, эксперт рекомендует сбалансировать питание, исключить плотный ужин за три часа до сна, избегать никотина и кофеина, постараться избавиться от негативных мыслей и принять прохладный душ непосредственно перед сном.

В случае если человек проснулся среди ночи, врач рекомендует не паниковать. Необходимо расслабиться и визуализировать что-то хорошее и приятное. Если же ничего из перечисленного не помогает, следует обратиться за консультацией к сомнологу, так как от качества сна зависит психологическое и физическое состояние человека, резюмировала Сурненкова.

Ранее психотерапевт Мариам Красикова рассказала, что справиться с повышенной тревожностью без медикаментов и врачей можно с помощью специальных техник. По ее словам, для борьбы с тревогой можно расписывать пошаговую последовательность действий, которые в данный момент можно совершить. Также для успокоения врач рекомендует закрыть глаза и медленно «просматривать» мысли в голове, стараясь о них не задумываться и просто пролистывая их. Также, по словам эксперта, справиться со стрессом поможет мышечная релаксация, для которой нужно сильно напрячь мышцы, а затем расслабить.