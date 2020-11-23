Врач рассказала об опасности искусственных ёлок

https://static.news.ru/photo/09af1f86-2d82-11eb-b992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственная ёлка собирает домашнюю пыль и сама становится её источником. В результате у человека могут наступить заметные проблемы со здоровьем, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.

Эти ёлки искусственные надо обязательно мыть. Потому что пыль — они лежали с прошлого года, надо обязательно убирать. Это всегда для аллергиков заканчивается очень плохо. Может быть даже отёк легкого и большая нагрузка для лёгкого, — пояснила терапевт.

По её словам, выбирая между искусственной и живой елью, предпочтение лучше отдать последней. Это позволит наполнить жилище фитонцидами, которые источает дерево. Они не только придают помещению приятный запах, но и избавляют воздух от вредных бактерий и вирусов.

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