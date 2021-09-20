Врач рассказала об опасности чая с сахаром

Чрезмерное употребление сладкого чая может привести к опасным заболеваниям. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам медика, такой напиток особенно вреден для тех, у кого диагностированы преддиабетическое состояние или диабет.

Диетолог отметила, что если употреблять чай с сахаром в умеренных количествах, то он не нанесёт существенного вреда здоровью. В некоторых случаях он даже способен придать человеку энергии.

Чай с сахаром повышает уровень глюкозы в крови, человек чувствует прилив жизненных сил. Можно выпить такой чай перед серьёзным выступлением или экзаменом. Это придаст бодрости. Однако нужно быть осторожнее, потому что через некоторое время эффект пропадёт, — предупредила Соломатина.

В то же время постоянно пить сладкий чай не стоит, сказала врач. Со временем такая привычка может привести к диабету, ожирению или кариесу. По словам Соломатиной, в чае содержатся вещества, защищающие зубы от разрушения, но сахар это всё нивелирует. Кроме этого, многие патогены тоже «любят» сахар.

Она также подчеркнула, что люди, не допускающие колебаний уровня глюкозы, как правило, живут дольше.

Ранее учёные установили, что в заваренном чае уровни побочных продуктов дезинфекции значительно ниже, чем в исходной водопроводной воде. Однако при этом в готовом напитке обнаружилось около 500 соединений, которые могут образовывать новые, неизвестные и потенциально вредные для здоровья побочные продукты.