Врач рассказала о правильном возвращении домой во время пандемии

https://static.news.ru/photo/e2189b4a-80a3-11ea-bc13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.

По словам медика, после возвращения домой необходимо вытирать ноги, аккуратно снимать маску и перчатки, не прикасаясь к открытым участкам кожи. Все использованные медицинские изделия рекомендуется положить в пакет и утилизировать. Также необходимо отдельно разместить всю верхнюю одежду.

Врач порекомендовала обработать сумку с продуктами антисептиком или 60%-ным изоприловым спиртом, а всё содержимое перед употреблением тщательно мыть с мылом. Очки необходимо протирать антисептическими салфетками, информирует портал «Подмосковье сегодня».

NEWS.ru писал ранее, что медики назвали «спутник» коронавируса, который повышает риски для пациента.