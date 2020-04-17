Врач рассказала о правильном возвращении домой во время пандемии

Заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.
По словам медика, после возвращения домой необходимо вытирать ноги, аккуратно снимать маску и перчатки, не прикасаясь к открытым участкам кожи. Все использованные медицинские изделия рекомендуется положить в пакет и утилизировать. Также необходимо отдельно разместить всю верхнюю одежду.
Врач порекомендовала обработать сумку с продуктами антисептиком или 60%-ным изоприловым спиртом, а всё содержимое перед употреблением тщательно мыть с мылом. Очки необходимо протирать антисептическими салфетками, информирует
NEWS.ru писал ранее, что медики назвали «спутник» коронавируса, который повышает риски для пациента.
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