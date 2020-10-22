Врач рассказала о последствиях использования антисептиков и перчаток

https://static.news.ru/photo/b6d7e160-14f1-11eb-83b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дерматолог Инна Петросова рассказала, как использовать антисептик, чтобы не навредить коже рук.

По её словам, нужно отталкиваться от индивидуальной реакции на дезинфицирующие средства, так как кожа каждого человека реагирует на них по-разному.

Я нанесу 30 раз, и мне ничего не будет, а человек с аллергией в анамнезе нанесёт один раз — и у него будет раздражение. Единой не существует цифры, это неправильный подход. Есть индивидуальная чувствительность кожи, — отметила она.

Медик добавила, что ношение перчаток и частое мытьё рук также может навредить коже. Поэтому необходимо не забывать об увлажнении — наносить крем нужно уже через 5–10 минут после применения антисептика или мытья рук, передаёт РБК.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссионных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что обычные зимние перчатки тоже защищают от коронавируса, как и резиновые. Хотя эффективность контактного пути передачи вируса непонятна, и в этом свете полноценно роль перчаток оценить трудно.