Врач: ёлки помогают защититься и вылечиться от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d405b1fc-2b32-11eb-a98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хвойные деревья, которые традиционно ставят дома перед Новым годом, помогают при профилактике заболевания коронавирусом и лечении от инфекции. Об этом в разговоре с NEWS.ru рассказала терапевт Людмила Лапа. По её словам, ёлки становятся септиком в квартире.

Хвоя — всегда септик хороший, кислорода больше даёт. Это хороший запах в доме. Это запах свежести. С точки зрения очистки воздуха — содержит фитонциды. Они являются септиками практически все. Они как раз и дают этот запах. В воздухе появляется их присутствие, идёт очищение воздуха. Фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру. Все вирусы, что находятся в помещении, садятся на эти молекулы, они группируются и садятся на пол, — пояснила врач.

Она добавила, что запах ели улучшает настроение. Это, в свою очередь, благотворно влияет на процесс выздоровления.

Ранее NEWS.ru писал, что главную ёлку страны доставят в столицу из Нарофоминского городского округа Подмосковья.