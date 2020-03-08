https://static.news.ru/photo/73e7b8da-61a5-11ea-838b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сырой картофель используется не только для лечения хронических заболеваний, но и для поддержания молодости кожи, поделилась врач персонифицированной медицины, диетолог, руководитель «Клиники Маргариты Королёвой» Маргарита Королёва.

Привычный всем россиянам корнеплод является настоящим чемпионом по содержанию фосфора, калия, магния, витаминов, а также растительной клетчатки — одной из основ правильного питания. При этом степень пользы картофеля пропорциональна его «молодости», рассказала диетолог.

При правильных условиях хранения, сок молодого картофеля можно использовать в питании. Однако при этом важно, где и как он выращивался и хранился. Сами по себе нитраты, которые могут в нём содержаться, не вредны, но при неправильном хранении (при температуре выше плюс пяти градусов по Цельсию), нитраты могут превратиться в нитриты и нитрозамины, обладающие канцерогенным (провоцирующим развитие онкологических заболеваний) эффектом, передаёт Радио Sputnik. Чтобы нитриты не накапливались, картошку надо держать в холодильнике и тщательно чистить.

Сырой картофель используется в народной медицине для регенерации ран, например, после ожогов, для омоложения организма, потому что имеет в составе антиоксиданты, что позволяет поддерживать красоту и увлажнённость кожи. Сок сырого картофеля используют для стимуляции работы кишечника и для снижения кислотности желудочного сока у людей, которые имеют повышенную кислотность, язвенные болезни. Также для лечения ЛОР-органов, для лечения верхних отделов пищеварительного тракта, — подытожила Королёва.

Как писал NEWS.ru ранее, представитель Испанского общества по безопасности и качеству пищевых продуктов Роза Мария Урдиалес рассказала, какие напитки нужно обязательно хранить в холодильнике. Помимо молочных продуктов в низкой температуре постоянно нуждаются протеиновые напитки на основе риса, миндаля и сои.