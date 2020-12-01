Врач рассказала, какие два лекарства нужно купить до Нового года

https://static.news.ru/photo/f7669312-33f9-11eb-a652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы на утро после праздничных застолий чувствовать себя хорошо, россиянам необходимо иметь в домашнем арсенале определённые препараты. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Многие россияне уже начинают приблизительно планировать меню своего новогоднего стола. Но в этой предпраздничной суматохе жители нашей страны нередко забывают про «средства спасения» от переедания, алкогольной интоксикации и возможного отравления. Как пояснила медик, в домашней аптечке обязательно должны быть два лекарства на такие случаи. Особенно важно позаботиться об этом перед долгими новогодними застольями.

Если мы хотим избавить себя от неприятных симптомов на утро после переедания и перепития, то нужно за праздничным столом принять ферменты. Они помогут всё переработать, в том числе и алкоголь. А в конце застолья необходимо ещё и выпить сорбенты — они быстро выведут из организма все токсины. Вообще сорбенты нужно иметь при себе всегда, они облегчат самочувствие и в случае отравления. Потому что любой дискомфорт в желудочно-кишечном тракте необходимо убирать сразу, чтобы помочь иммунной системе сорбировать токсины, — объяснила Людмила Лапа.

Ещё один совет, на котором специалист заострила внимание, россиянам стоит быть аккуратнее с салатами. Именно этим блюдом очень часто травятся в новогодние праздники. Терапевт порекомендовала не покупать продукцию, срок изготовления которой превышает 12 часов. С домашними блюдами стоит поступать также — нужно есть только наисвежайшие кулинарные творения.

Как писал NEWS.ru, ранее Людмила Лапа назвала пять лекарств, которые должны быть в аптечке у каждого россиянина в пандемию. В этом списке оказались парацетамол, антивирусный препарат «Ацикловир», аспирин, лакто- или бифидобактерии. Также жителям России, по мнению врача-терапевта, стоит запастись антибиотиками-макролидами. Они применяются для лечения пневмонии, но конкретные препараты должен прописать исключительно врач.