Врач назвала способы снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании

Встречать Новый год в медицинских масках в компании друзей люди вряд ли готовы. Вместе с тем не помогут предотвратить заражение коронавирусом во время застолья и антисептики. Однако риск инфицирования можно снизить, рассказала NEWS.ru терапевт Людмила Лапа.
Так, следует отказаться от встречи Нового года с теми людьми, которые имеют хоть какие-то признаки болезни. Кроме того, незадолго до празднества следует принять противовирусный препарат.
Самое главное, чтобы была кварцевая лампа, чтобы работала в помещении, если это дома. Даже во время встречи Нового года. Сейчас лампы все защищённые, и человек может находиться [в помещении], когда кварцевая лампа работает. Такие лампы есть сейчас во всех медицинских центрах, больницах, они есть в продаже. Они недорогие. Лучше защитить себя этим, — отметила Лапа.
Ранее Минздрав назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год.