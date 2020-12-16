Врач назвала способы снизить риск заражения COVID-19 в новогодней компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прийти в себя после употребления алкоголя после новогодней ночи поможет холодец. Поэтому его стоит заранее припасти на утро 1 января, посоветовала диетолог Нурия Дианова.

По её словам, это блюдо облегчает похмелье, являясь лучшим выбором, нежели какая-нибудь колбасная нарезка. Кроме того, она посоветовала не пить на голодный желудок. Первое, чем чревато новогоднее застолье, — это...