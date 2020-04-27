Врач рассказала, как правильно носить медицинские маски

https://static.news.ru/photo/1cd0775a-8895-11ea-a114-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Болеющий человек должен менять медицинскую маску чаще одного раза в два часа. Кроме того, важно правильно её надевать и утилизировать. Об этом заявила член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр Татьяна Кусайко.

Маску должен носить как больной человек, так и тот, который ухаживает за больным человеком. И маска необходима в местах скопления народа, — сказала она на брифинге.

На улице, по мнению врача, маска не нужна. Если вы находитесь на улице рядом с больным человек, то маску можно надеть для предупреждения заражения.

Также маску нельзя носить в течение нескольких дней. При ношении маски её нельзя трогать руками. При снятии необходимо её свернуть прилегавшей к лицу стороной и положить в пакет для дальнейшей утилизации.

Как ранее писал NEWS.ru, запас различных типов защитных масок в крупнейших торговых сетях составляет 28 млн штук. Об этом сообщили в Минпромторге РФ. Торговые сети расширяют поставки одноразовых и многоразовых масок в магазины, формируются дополнительные запасы.