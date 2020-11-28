Врач рассказала, как быстрее согреться при возвращении с улицы

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Главный врач столичной Городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева дала ряд рекомендаций, как не заболеть при возвращении с улицы замёрзшим и промокшим.

По её словам, избежать простуды помогут ванны, массаж, эфирные масла и чай.

Первым делом специалист рекомендует по возвращении домой снять мокрую обувь и носки. Это убережёт ноги от охлаждения и появления грибка. После этого следует согреть ноги под струёй теплой воды или с помощью ванночки с горчицей или морской солью. Тепло необходимо и рукам, поскольку на них есть активные точки, подающие «согревательные сигналы» всему организму.

Согреть руки и ноги можно не только тёплой водой, но и массажем. При этом можно воспользоваться шерстяной тканью, согревающими мазями или кремами, а также спиртосодержащими жидкостями.

Для предупреждения воспаления не лишним будет нанести на грудную клетку несколько капель эфирного масла — цитрусового, эвкалиптового, соснового.

Врач также рекомендует выпить горячего чая с имбирем и медом. Они разогревают кровь и ускоряют обменные процессы в организме. Помимо этого желательно плотно пообедать или поужинать мясным или острым блюдом.

Специалист также посоветовала одеваться соответственно сезону, не пренебрегать шарфом, шапкой и перчатками, а также носить тёплую и удобную обувь, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников развенчал популярный миф, связанный с приёмом душа при высокой температуре тела. По его словам, в такой ситуации мыться не только можно, но и нужно. Однако если температура достигает 40 градусов и выше, то человеку не до водных процедур, поскольку трудно находиться в вертикальном положении. В этом случае следует обтирать тело мокрой тряпочкой.