Существует несколько простых способов нормализовать понизившееся артериальное давление, не прибегая к лекарствам. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Николай Петров.
По его словам, помочь может употребление в пищу солёных или пряных блюд, которые ускоряют кровообращение и тонизируют сосудистую систему. Однако такой способ не подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями почек.
При пониженном давлении специалист также рекомендует пить натуральный кофе (до трёх чашек в день при отсутствии противопоказаний) и чёрный чай. Кроме того, можно съесть шоколад или сладкую выпечку — это нормализует сахар в крови и активизирует обменные процессы.
Мясо и рыба обеспечивают организм питательным жиром, повышая уровень холестерина в крови. Однако в их употреблении следует соблюдать осторожность, чтобы этот показатель не превысил норму. Включение в рацион сухофруктов и орехов полезно для стимуляции головного мозга.
Эксперт предупредил, что повышать давление необходимо осторожно, поэтому не следует применять все перечисленные способы сразу. Резкий скачок может только усугубить ситуацию,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты назвали продукты, которые мешают здоровому сну. К ним, в частности, относятся шоколад, сырые овощи и напитки, содержащие кофеин.
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