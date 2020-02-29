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Существует несколько простых способов нормализовать понизившееся артериальное давление, не прибегая к лекарствам. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД РФ) Николай Петров.

По его словам, помочь может употребление в пищу солёных или пряных блюд, которые ускоряют кровообращение и тонизируют сосудистую систему. Однако такой способ не подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями почек.

При пониженном давлении специалист также рекомендует пить натуральный кофе (до трёх чашек в день при отсутствии противопоказаний) и чёрный чай. Кроме того, можно съесть шоколад или сладкую выпечку — это нормализует сахар в крови и активизирует обменные процессы.

Мясо и рыба обеспечивают организм питательным жиром, повышая уровень холестерина в крови. Однако в их употреблении следует соблюдать осторожность, чтобы этот показатель не превысил норму. Включение в рацион сухофруктов и орехов полезно для стимуляции головного мозга.

Эксперт предупредил, что повышать давление необходимо осторожно, поэтому не следует применять все перечисленные способы сразу. Резкий скачок может только усугубить ситуацию, сообщают «Аргументы и факты».

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты назвали продукты, которые мешают здоровому сну. К ним, в частности, относятся шоколад, сырые овощи и напитки, содержащие кофеин.