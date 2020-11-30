Врач рассказал о поражении центральной нервной системы при COVID-19

https://static.news.ru/photo/6a4286b2-3359-11eb-a3b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При коронавирусе часто фиксируются поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича. Об этом заявил заведующий отделением сомнологии в исследовательском Центре оториноларингологии медико-биологического агентства врач Александр Мельников.

Поражения нервной системы различные бывают — вплоть до инсультов, нарушений периферической нервной системы с параличами и парезами [снижением силы мышц]. В общем, есть определённая тропность [привязанность] вируса к нервной системе, — отметил специалист в беседе с Lenta.ru.

Он добавил, что потеря обоняния у заражённого COVID-19 тоже может являться следствием поражения центральной нервной системы. Однако пока это только гипотеза.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о «сенсационных переменах» в информации об иммунитете к коронавирусной инфекции, которой обладают специалисты. По её словам, все обсуждают наличие антител к COVID-19, однако не только они помогают избежать заражения. Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к нему есть.