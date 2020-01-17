https://static.news.ru/photo/34fc9fe4-393e-11ea-80d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Деторождение и грудное вскармливание являются профилактикой целого ряда заболеваний. Это, в первую очередь, онкология органов репродуктивной сферы, сообщил главный внештатный акушер-гинеколог департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

По его словам, именно деторождение позволяет снизить вероятность заболеваний в старшем возрасте.

Я двумя руками хотел бы поддержать женщин, которые стоят перед репродуктивным выбором. И чем раньше они сделают это, тем проще этот процесс у них пройдёт, — цитирует Оленева РИА Новости.

Врач также отметил, что благодаря материнству увеличивается продолжительность жизни женщины.

Ранее NEWS.ru писал, что вводимая в России программа материнского капитала на первенцев затронет примерно 1,3 млн российских семей.