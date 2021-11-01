Врач рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID дома
Сергей Попов
Сергей Попов
07:31, 02 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Некоторые лекарственные препараты нельзя применять для лечения коронавируса в домашних условиях. Одни существуют только в подходящих для использования в стационаре формах, а другие имеют большое количество побочных эффектов, которые могут привести к летальному исходу. Об этом на своей странице в Facebook рассказал врач-терапевт, завотделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников.
Он пояснил, что бывают случаи, когда госпитализировать тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по какой-то причине невозможно. В такой ситуации пациента может спасти назначение ему кортикостероидов.
Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу, — отметил специалист.
Врач также указал, что пока не существует противовирусных препаратов против коронавируса, которые можно применять амбулаторно. В частности, «Ремдесивир» бывает только в инъекционной форме и может применяться только при стационарном лечении.
Медик добавил, что в домашних условиях не следует лечиться антибиотиками, поскольку на коронавирус они не действуют. Такие лекарства нужны тяжёлым больным, которые находятся в реанимации и подключены к ИВЛ, а также пациентам, у которых COVID сочетается с бактериальными инфекциями.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что лекарства от коронавируса могут оказаться доступными россиянам в ближайшее время. Однако, по его словам, куда лучшим средством защиты от тяжёлых последствий заболевания остаётся вакцинация.