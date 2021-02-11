Врач рассказал, как уберечь волосы от повреждений зимой

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Врач-трихолог Максим Клюкин дал рекомендации по уходу за волосами в период резких перепадов температур.

По его словам, в первую очередь нельзя отказываться от шапок и капюшонов. При этом первые желательно должны быть сделаны из шерсти.

Специалист отметил, что не все регулярно стирают головные уборы, поэтому можно подкладывать специальную хлопковую подкладку, которую можно часто стирать.

В советское время подкладывали такие под шапку поверх волос, потому что если шапку мы не стираем постоянно, то на ней могут накапливаться жиры, бактерии. Они могут развиваться и оказывать раздражающее воздействие на кожу, — объяснил он.

Клюкин также посоветовал приобрести шампунь для глубокой очистки кожи головы с уровнем pH, близким к уровню кожи, передаёт LIFE.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков рассказал, из-за чего человек может столкнуться с головной болью. По его словам, такое состояние не всегда может быть связано с конкретным заболеванием, а с реакцией организма на внешние факторы.