Врач рассказал, как сократить риск заражения ребёнка коронавирусом в школе

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В настоящее время на фоне эпидемиологической обстановки ученики 6-11 классов московских школ обучаются дистанционно, тогда как дети более младших классов продолжают получать знания «очно», контактируя с педагогами и сверстниками. Главный педиатр Департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов рассказал NEWS.ru, как минимизировать риск заражения ребёнка коронавирусом во время пребывания в образовательном учреждении.

Например, родителям нужно предупредить ребёнка о том, что ему не следует чесать глаза или нос руками, касаться ими рта. Также школьнику нужно мыть руки после посещения туалета и перед едой, обрабатывать их антисептиком.

Учителям же следует позаботиться о том, чтобы школьники по мере возможности, вне учебного процесса соблюдали социальную дистанцию, не кучковались.

Конечно, поголовно всех детей не можем обследовать каждый день. Чаще всего болеют дети 6-11 классов. Поэтому это совершенно оправдано, логично и обосновано, что они на удалёнке. Это тоже минимизация риска для этих детей, которые больше подвержены заболеванию по нашей статистике. То, что сейчас разобщили детей-старшеклассников и младшеклассников — это очень эффективная мера в плане защиты здоровья как младшеклассников, так и старшеклассников, — добавил Османов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России увеличился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: впервые суточный прирост заразившихся COVID-19 превысил 17 тысяч человек.