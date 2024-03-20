Врач рассказал, к чему приводит дефицит витамина В12 Продеус: недостаток витамина В12 приводит к обморокам и онемению

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Недостаток витамина В12 приводит к обморокам и онемению, рассказал в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-иммунолог Андрей Продеус. Он пояснил, что его норма в крови — 187-883 пг/мл. Если она ниже, у человека падает гемоглобин. Однако, отметил врач, это прекрасно лечится таблетками или инъекциями.

При дефиците В12 <...> изоляция нерва нарушается, как и проведение сигнала по нервному волокну. И второе — так меняется метоболизм нервной клетки, что она накапливает жиры и перестает синтезировать медиаторы для передачи возбуждения. Получается, что и сигнал не передается и он не формируется, — сказал врач.

Однако одной из самых важных функций витамина В12 в крови является участие в синтезе ДНК. Без него не будут формироваться эритроциты, гемоглобин, не будут образовываться новые клетки.

Ранее врач-эндокринолог Елена Киселева рассказала, что частые простудные заболевания могут быть признаком нехватки витамина С. Специалист подчеркнула, что судороги и снижение нервной проводимости свидетельствуют о дефиците витамина В1, а появление язвочек на слизистых оболочках, воспалительные процессы на коже и трещины в уголках губ говорят о недостатке витамина В2.