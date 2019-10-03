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Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского доктор медицинских наук Юрий Коваленко дал россиянам рекомендации по сохранению здоровья печени.

По его словам, прежде всего необходимо соблюдать правила личной гигиены, а также вести активный образ жизни, отказаться от алкогольных напитков, есть больше овощей, фруктов и орехов.

Основными факторами риска развития заболеваний печени хирург назвал высококалорийную пищу, избыточный вес, вирусные инфекции, заражение гельминтами и отравление лекарствами.

При этом Коваленко подчеркнул, что рост числа пациентов с болезнями печени в России прежде всего связан с вирусными гепатитами В и С.

В последнее время также мы наблюдаем увеличение числа больных с первичным раком печени и жировой дистрофией печени, последняя напрямую связана с образом жизни и питанием, — сказал врач РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что медики рассказали о неочевидных признаках, свидетельствующих о развитии злокачественной опухоли в печени. Так, на первых стадиях заболевания появляется внезапное отвращение к еде и резкая потеря веса. Кроме того, на пациенты часто жалуются на быструю утомляемость, повышение температуры тела и тремор.