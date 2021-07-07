Врач раскрыла секрет, как избавиться от жира на животе

Врач-диетолог Ольга Дедкова в интервью РИА Новости рассказала об опасности абдоминального ожирения и о том, как избавиться от жира на животе.

По словам медика, абдоминальное ожирение, когда жировая клетчатка скапливается в области живота, гораздо опаснее, чем жир на бёдрах. Оно означает , что жир окружает внутренние органы. Это меняет метаболизм человека, способствует развитию артериальной гипертонии, болезней сердца.

Абдоминальное ожирение диагностируется в том случае, когда объём талии человека начинает превышать 90 сантиметров в диаметре.

Когда жир накапливается внутри поджелудочной железы и печени, развивается сахарный диабет второго типа, ожирение печени и даже печёночная недостаточность, — предупредила врач.

По словам диетолога, решить проблему с помощью липосакции не получится: она может убрать только подкожный жир, но не висцеральный. В этой ситуации придётся менять образ жизни и включать в расписание физические нагрузки.

Диету человеку с абдоминальным ожирением должен назначать специалист. При этом худеть рекомендуется медленно — до 2,5 килограмма в месяц.

Меняющийся метаболизм является тяжёлой задачей для печени, которая уже нагружена внутренним жиром. Часто врач для коррекции веса подбирает медикаменты, поскольку абдоминальное ожирение осложняется другими заболеваниями, — объяснила Ольга Дедкова.

Она отметила, что при данном типе ожирения нет смысла качать пресс. Более эффективны так называемые нагрузки малой интенсивности — ходьба, велотренажёр, плавание. Физкультурой следует заниматься до четырёх раз в день в течение 30–40 минут. Следует помнить, что процесс сжигания жира в организме запускается через 30 минут после начала занятий. При этом обязательно следует задействовать ноги, так как крупные мышцы заставляют организм тратить больше энергии.

Визуальный эффект станет заметен через два месяца, а через пять удастся избавиться от 10 килограммов.

Эта цифра является реалистичной, поскольку процесс похудения связан с изменением метаболизма и часто сопровождается срывами с диет и выходами на плато, — подытожила врач.

Ранее диетолог назвал категории людей, которые никогда не похудеют.