Врач раскрыл опасность переизбытка сахара в крови

Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал, что переизбыток сахара в организме ведёт к загущению крови, что приводит к задержке газообмена и нарушению питания клеток. Это негативно сказывается на состоянии организма. Его слова приводит 5-tv.ru.

Нарушение питания клеток также приводит к нарушению питания нервных окончаний и волокон. В результате человек может столкнуться с нейропатией, а после и с полинейропатией. Эти заболевания проявляются чувствами покалывания, пощипывания или жжения в руках и ногах, — отметил эксперт.

По его словам, атеросклероз, инсульт и инфаркт могут развиться именно из-за сахара.

В связи с этим диетолог Светлана Титова призвала россиян тщательнее выбирать продукты со сбалансированным содержанием сахара. Она напомнила, что в йогуртах, выпечке, напитках, полуфабрикатах содержится много сахара. Лучше питаться домашней едой.

Ранее ведущий научный сотрудник ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Алла Погожева назвала допустимую норму сахара в день. Она также объяснила, что в качестве источника углеводов сахар легко заменить полисахаридами, к которым относятся пищевые волокна, содержащиеся в зерновых продуктах, овощах и фруктах.