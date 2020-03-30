https://static.news.ru/photo/c54ad414-72a8-11ea-8e9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Global Look Press

РНК-вирусы, к которым относится COVID-19, обладают уникальной способностью очень быстро мутировать, рассказал врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика» Захар Лейкин.

Вирусные частицы не повторяются при генерации в клетке.

Нет ни одного цикла репликации вируса, который воспроизводит одинаковый вирус. Каждый цикл — это мутация, — объяснил эксперт в разговоре с RT.

Он добавил, что китайские медики только у себя в стране выявили 149 мутаций.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев заявил, что коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и, скорее всего, окончательно не исчезнет никогда. Однако он предположил, что в будущем COVID-19 перестанет быть общественно опасным.