Будущих родителей предупредили об опасном последствии коронавируса

Молодые люди, которые заболели коронавирусом, могут столкнуться с проблемами в репродуктивной сфере, так как это связано с повышенной свёртываемостью крови из-за COVID-19. Об этом «Радио 1» рассказала врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова. По её словам, будущие родители должны позаботиться о своём здоровье.

Опаснейшее последствие коронавируса — образование тромбов. Дело в том, что коронавирус вызывает повышенную свёртываемость крови, и тромбозы могут возникать очень быстро, — отмечает эксперт.

Поэтому сейчас всё чаще стали говорить, чтобы молодые прививались от коронавируса. Если будут образовываться тромбы, то они пережмут сосуды, особенно это касается тех органов, которые отвечают за репродуктивную функцию, делится специалист.

По мнению Беляковой, те же тромбы очень опасны для людей в возрасте. Из-за них значительно увеличивается риск инсульта или инфаркта миокарда.

Ещё одним опасным последствием коронавируса является одышка. Это означает, что лёгочная ткань поражена и возникает нехватка кислорода, а дыхание становится поверхностным. Как следствие, кровь будет всё меньше насыщаться кислородом. Поэтому нарушение дыхания может означать, что у человека пневмония. Если не начать своевременное лечение, то последствия могут привести к летальному исходу, заключила эпидемиолог.

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