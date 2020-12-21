Врач предупредил о смертельной опасности закусывания алкоголя жирной едой

https://static.news.ru/photo/c0f21114-42ca-11eb-8f0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Обильные возлияния и чрезмерное потребление пищи во время новогодних праздников негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы. Это может привести к приступу острого панкреатита, который при определённых обстоятельствах смертельно опасен, предупредил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап.

Особо это опасно тем, что может быть спровоцировано бессимптомное кишечное кровотечение, из-за которого человек рискует умереть от потери крови, рассказал эксперт в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что люди зачастую «как следует» закусывают алкоголь, полагая, что это ослабляет его действие. Однако слишком плотная еда перегружает поджелудочную железу.

Задача поджелудочной железы — с помощью ферментов переработать пищу. То есть ей необходимо справиться с очень большой пищевой нагрузкой и с алкогольной нагрузкой — удар получается двойным, — объяснил Сиволап.

Нарколог отметил, что если у молодого или зрелого мужчины возникает острый панкреатит, то приступ, скорее всего, вызван употреблением алкоголя. Гнойный панкреатит с омертвением поджелудочной железы, по его словам, убивает человека за несколько часов.

По словам врача, заболевание может возникнуть «просто из-за того, что человек перебрал, особенно если при этом ещё много поел». При этом за час до застолья его поджелудочная железа могла быть полностью здорова.

Он рекомендовал проявить умеренность в выпивке и не есть слишком много, особенно жирной пищи, во время застолья.

Сиволап также посоветовал внимательно прислушаться к состоянию организма наутро после вечеринки. Если резко повышается артериальное давление и нарушается сердечный ритм, это может свидетельствовать о развитии острого инфаркта миокарда, гипертонического криза или инсульта.

Ранее, как писал NEWS.ru, российские наркологи напомнили, что употребление алкоголя делает организм беспомощным перед вирусами.