Врач предупредил о смертельной опасности закусывания алкоголя жирной едой

Обильные возлияния и чрезмерное потребление пищи во время новогодних праздников негативно сказываются на состоянии поджелудочной железы. Это может привести к приступу острого панкреатита, который при определённых обстоятельствах смертельно опасен, предупредил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Юрий Сиволап.
Особо это опасно тем, что может быть спровоцировано бессимптомное кишечное кровотечение, из-за которого человек рискует умереть от потери крови,
Он отметил, что люди зачастую «как следует» закусывают алкоголь, полагая, что это ослабляет его действие. Однако слишком плотная еда перегружает поджелудочную железу.
Задача поджелудочной железы — с помощью ферментов переработать пищу. То есть ей необходимо справиться с очень большой пищевой нагрузкой и с алкогольной нагрузкой — удар получается двойным, — объяснил Сиволап.
Нарколог отметил, что если у молодого или зрелого мужчины возникает острый панкреатит, то приступ, скорее всего, вызван употреблением алкоголя. Гнойный панкреатит с омертвением поджелудочной железы, по его словам, убивает человека за несколько часов.
По словам врача, заболевание может возникнуть «просто из-за того, что человек перебрал, особенно если при этом ещё много поел». При этом за час до застолья его поджелудочная железа могла быть полностью здорова.
Он рекомендовал проявить умеренность в выпивке и не есть слишком много, особенно жирной пищи, во время застолья.
Сиволап также посоветовал внимательно прислушаться к состоянию организма наутро после вечеринки. Если резко повышается артериальное давление и нарушается сердечный ритм, это может свидетельствовать о развитии острого инфаркта миокарда, гипертонического криза или инсульта.
Ранее, как писал NEWS.ru, российские наркологи напомнили, что употребление алкоголя делает организм беспомощным перед вирусами.