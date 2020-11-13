Врач предупредил о повышении риска заразиться COVID при сильных морозах

https://static.news.ru/photo/1a512312-2688-11eb-b130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вероятность заражения коронавирусом при сильных морозах повышается, так как частички вируса дольше задерживаются в воздухе. Об этом сообщил руководитель лор-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев.

Капля больше 5 микрон опускается вниз и падает, капля меньше 5 микрон с выдыхаемым воздухом летит на собеседника, когда тот чихнул или дыхнул. Морозный воздух более вязкий. На морозе частицы летают в воздухе и вероятность их вдохнуть другим человеком выше. Порой мы видим даже белую дымку от морозного воздуха, — сообщил ТАСС Зайцев.

По его словам, вероятность «поймать» вирусные частицы имеется, даже если собеседник зевает или слушает с открытым ртом.

На фоне простудных явлений и коронавирусную инфекцию поймать легче. Поэтому нужен иммунитет, нужно тепло одеваться и быть здоровым. Если все будут ходить ослабленными, то вероятность заразиться легче, — резюмировал врач.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко призвал молодых людей, наиболее часто являющихся бессимптомными носителями коронавируса, не пренебрегать масками и перчатками, проявляя больше ответственности в условиях пандемии COVID-19. При этом он опроверг информацию о том, что вирус у бессимптомных носителей более вирулентен. По его словам, «это один и тот же вирус», а «басни» о более вирулентном вирусе у бессимптомников — это «глупости от незнания и от желания примазаться к этой теме». Однако Онищенко признал, что подобные переносчики являются группой, интенсивно распространяющей вирус, так как они не знают, что болеют, а кроме того, зачастую это «молодые активные люди, которые работают» .