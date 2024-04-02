Назван популярный вид мяса, способный вызывать рак Врач Щепеляев рассказал, что блюда из курицы могут спровоцировать рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Потребление курицы может спровоцировать рак толстой или прямой кишки, рассказал NEWS.ru онкоиммунолог Даниил Щепеляев. В то же время, по его словам, точную взаимосвязь между продуктом и заболеванием установить до сих пор не удалось.

Первый фактор — это питание. Ему надо уделять особое внимание. Оно должно быть качественным и максимально сбалансированным. Не стоит есть много курятины: как правило, она содержит большое количество гормонов. В рацион следует добавить больше овощей и фруктов, — пояснил Даниил Щепеляев.

Врачи также советуют ограничивать употребление красного мяса — доказано, что частое его потребление также может стать катализатором развития онкологии.

Ранее онколог Хамис Магомедова рассказала, что если регулярно есть цитрусовые, включая грейпфруты, а также бобовые и необработанные овощи, то можно снизить риск развития онкологических заболеваний. По ее словам, грейпфруты содержат вещества, помогающие очистить организм от канцерогенов.

Помимо цитрусовых онколог посоветовала есть необработанные овощи, которые содержат большое количество клетчатки и помогают избежать проблем с весом. Клетчаткой богаты брюссельская капуста, морковь, брокколи, а также ягоды и фрукты: бананы, груши, яблоки, малина и ежевика. Рекомендуется добавить в рацион цельнозерновые продукты: коричневый рис, цельнозерновой хлеб, гречку, киноа и амарант. В них много клетчатки, белка, антиоксидантов и витаминов, снижающих вероятность образования злокачественных опухолей.