Врач перечислил явные симптомы рака поджелудочной железы Врач Черемушкин: постоянная боль в животе может указывать на рак поджелудочной

Постоянные боли в животе и вздутие могут служить явным симптомом рака поджелудочной железы, заявил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, на данное заболевание также указывают дискомфорт в районе спины и желтушность кожи.

Явным симптомом (рака поджелудочной железы. — NEWS.ru) можно назвать появление болей в районе живота, вздутие. Также при онкологии дискомфорт может распространяться на спину, поэтому рак часто путают с заболеваниями межпозвоночных дисков. На появление серьезных проблем в организме может указывать желтушность кожи, — сказал Черемушкин.

Он подчеркнул, что обнаружить это заболевание на ранних стадиях тяжело. Черемушкин добавил, что симптомы не проявляются, если пока в организме не будет нарушена внешнесекреторная функция поджелудочной железы. Врач посоветовал проходить диагностику раз в полгода или год и не заниматься самолечением.

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