Названы пять условий здоровья и долголетия

Врачи назвали пять факторов сохранения здоровья и долголетия. В их числе — отказ от курения, соли и чрезмерного количества алкоголя, а также употребление овощей и фруктов и активная ходьба. Об этом на III Евразийском женском форуме заявила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Оксана Драпкина. Её слова приводит РИА Новости.

По словам Драпкиной, врачи вывели индекс приверженности здоровому образу жизни. У тех, кто соблюдает эти правила, уровень смертности оказался на 36% ниже. Говоря о женском здоровье, она отметила, что россиянки едят много выпечки и мало рыбы, овощей и фруктов. Они чаще всего умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Из множества факторов [долголетия] выделено пять. Первое — это не курить. Второе — это ходить. Третий показатель — не солить. Четвёртое — есть овощи и фрукты. И, наконец, последнее — не злоупотреблять алкоголем, — сказала Драпкина.

Кроме того, на долголетие влияют, в частности, уровень образования и доходов, уровень артериального давления и ожирения, а также ряд медицинских лабораторных показателей.

Ранее профессор Кирилл Прощаев рассказало том, от чего зависит вероятность прожить 100 лет. По его словам, она определяется не только за счёт генетики человека, но и благодаря соблюдению определённых правил, включая сбалансированное питание, физическую активность и позитивный настрой. Также важное значение имеет проживание в экологически благоприятных районах и наличие постоянного партнёра.