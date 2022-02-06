Врач описал симптомы повторного заражения «омикрон»-штаммом

При повторном заражении «омикрон»-штаммом человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Как рассказал в интервью Life врач Антон Ершов, эта форма свидетельствует о финальной стадии эволюции проявлений коронавируса.

[Повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, <...> они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдром — это повторное заражение «омикроном», — сказал врач.

Медик уточнил, что эволюция основных проявлений COVID-19 состоит из четырёх стадий: сначала у пациентов с коронавирусом была тяжёлая пневмония, затем — кишечная форма инфекции. Сейчас болезнь приобрела форму ОРВИ, а на четвёртой, финальной стадии она перейдёт в синдром хронической усталости, как уже случилось у некоторых пациентов. Врач уточнил, что столь же агрессивно в человеческой популяции вёл себя вирус герпеса, который в итоге превратился в нечто привычное и уже не доставляет особого беспокойства.

Ранее член-корреспондент РАН Пётр Чумаков заявил, что уханьский вирус был несовершенным и поражал преимущественно пожилых людей. Новые штаммы приспособились к человеческой популяции и теперь способны инфицировать широкие слои населения любого возраста, однако в дальнейшем потеряют способность причинять серьёзный вред человеку.